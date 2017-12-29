В рамках программы InPROfunzime, 28 декабря Вячеслав Негруца прокомментировал заявление Павла Филипа о том, что 90% людей, упомянутых в отчете Kroll-2, честные.
Экс-министр финансов отметил, что население должно знать, кто эти люди.
"Это заявление является важным элементом. За два с половиной года ничего не произошло. Заявление премьер-министра показывает и объясняет, почему этого не произошло. Потому что, заботились об этих 90%, об этих честных людях.
Слова премьер-министра свидетельствуют о том, что мы не должны ожидать слишком много сюрпризов в дальнейшем. С моей точки зрения, мы должны знать, кто эти 90%.
Кто сказал ему, что 90% - честные?! Нам нужен гораздо более серьезный подход, а такие решения, которые являются политическими, полностью противопоказаны, а с другой стороны, помогают нам понять, что произошло в 2016-2017 году. Допустим, эти 90% являются частью политического класса.
НБМ подтверждает существование финансовой дружбы на 15 млрд леев с группой компаний. На сумму 13 млрд леев существует окончательное решение. Плюс еще два миллиарда, которые находятся в суде первой инстанции. Есть много вещей для расследования", - отметил Вячеслав Негруца, бывший министр финансов.
90% людей, которые появились в отчете Kroll-2, абсолютно честные, и по этой причине их имена не были опубликованы. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип несколько дней назад, после того как было опубликовано подробное резюме отчета Kroll-2.
На прошлой неделе НБМ опубликовал подробное резюме отчета Kroll-2. Документ, который состоит из 57 страниц и составлен на английском языке, не содержит имен выгодополучателей похищенного миллиарда. Подробное резюме показывает, что американские исследователи считают, что эти имена должны оставаться конфиденциальными, чтобы не наносить ущерба рассматриваемым гражданским и уголовным делам.
В документе перечислены страны, через которые были отмыты похищенные деньги из трех банков-банкротов. В нем также описываются схемы, по которым 50 компаний из группы Шора взяли кредиты в финансовых учреждениях,сообщает point.md
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Возможно, придется взвалить на себя все домашние обязанности или ухаживать за больным родственником. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Вероятно получение премии.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си