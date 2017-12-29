Экс-министр финансов прокомментировал отчет Kroll-2

В рамках программы InPROfunzime, 28 декабря Вячеслав Негруца прокомментировал заявление Павла Филипа о том, что 90% людей, упомянутых в отчете Kroll-2, честные.

Экс-министр финансов отметил, что население должно знать, кто эти люди.



"Это заявление является важным элементом. За два с половиной года ничего не произошло. Заявление премьер-министра показывает и объясняет, почему этого не произошло. Потому что, заботились об этих 90%, об этих честных людях.

Слова премьер-министра свидетельствуют о том, что мы не должны ожидать слишком много сюрпризов в дальнейшем. С моей точки зрения, мы должны знать, кто эти 90%.

Кто сказал ему, что 90% - честные?! Нам нужен гораздо более серьезный подход, а такие решения, которые являются политическими, полностью противопоказаны, а с другой стороны, помогают нам понять, что произошло в 2016-2017 году. Допустим, эти 90% являются частью политического класса.

НБМ подтверждает существование финансовой дружбы на 15 млрд леев с группой компаний. На сумму 13 млрд леев существует окончательное решение. Плюс еще два миллиарда, которые находятся в суде первой инстанции. Есть много вещей для расследования", - отметил Вячеслав Негруца, бывший министр финансов.

90% людей, которые появились в отчете Kroll-2, абсолютно честные, и по этой причине их имена не были опубликованы. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип несколько дней назад, после того как было опубликовано подробное резюме отчета Kroll-2.

На прошлой неделе НБМ опубликовал подробное резюме отчета Kroll-2. Документ, который состоит из 57 страниц и составлен на английском языке, не содержит имен выгодополучателей похищенного миллиарда. Подробное резюме показывает, что американские исследователи считают, что эти имена должны оставаться конфиденциальными, чтобы не наносить ущерба рассматриваемым гражданским и уголовным делам.

В документе перечислены страны, через которые были отмыты похищенные деньги из трех банков-банкротов. В нем также описываются схемы, по которым 50 компаний из группы Шора взяли кредиты в финансовых учреждениях,сообщает point.md