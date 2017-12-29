В Киеве авиарейс задержали на два часа из-за лишнего кота

В аэропорту Киев рейс Киев-Анкара был задержан на 2 часа из-за лишнего кота на борту.

Как оказалось, по правилам авиакомпании, каждый человек может перевозить не более 6 животных, а у одного из пассажиров в багаже оказалось 7 котов. На протяжении двух часов иностранец-кошатник выяснял отношения с представителями авиакомпании и полиции.

Тем временем начался спор и между пассажирами. Одни поддерживали любителя домашних животных и объясняли, что из-за одного лишнего кота ничего не случится, другие возмущались задержкой и предлагали высадить нарушителя.

В результате через 2 часа самолет все же вылетел, передает korrespondent.net.