Родика Анточ станет председателем Нацоргана по неподкупности

Президент подписал указ о назначении председателя Нацоргана по неподкупности. Орган возглавила Родика Анточ. Согласно законодательству, в течение 5 дней с момента публикации указа она должна принести клятву перед президентом.

В данной связи сегодня глава государства провел встречу с Родикой Анточ. Игорь Додон отметил, что Национальный орган по неподкупности, который ей выпала честь возглавить, призван укреплять государственность, законность и неприкосновенность общественной среды Республики Молдова.

"Деятельность ведомства была заблокирована почти год. Предложения по ее назначению на должность были поддержаны представителями гражданского общества, входящими в состав Совета по неподкупности. Досье содержит весь набор необходимых сведений", – подчеркнул он.



Также Игорь Додон выразил надежду на то, что Родика Анточ будет исполнять свой долг в строгом соответствии с законом, а руководимое ею ведомство продолжит пресекать порождающие административную коррупцию явления, реализуя в полной мере возложенную на нее благородную миссию.



"В этой области очень много работы", – подытожил президент, передает point.md-