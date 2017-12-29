Двое кишиневцев вымогали 380 тысяч долларов у предпринимателя

Просили деньги на взятки. Двое кишиневцев вымогали у предпринимателя 380 тысяч долларов.

По данным Наццентра антикоррупции, подозреваемые пообещали бизнесмену помощь в приватизации земельных участков в столичном пригороде Кодру и упростить процедуру, благодаря связям с чиновниками мэрии, Министерства сельского хозяйства и предприятия "Cadastru", передает canal3.md.

Заведено уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния. Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы или до 300 тысяч леев штрафа