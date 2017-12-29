Президент надеется организовать встречи правительств РФ и РМ в грядущем году

Президент Игорь Додон планирует в новом году организовать встречу правительств Молдовы и России. Кроме того, в 2018 году Кишинев должна посетить делегация министерства иностранных дел Российской Федерации во главе с Сергеем Лавровым.

Об этом Додон рассказал в эфире передачи на телеканале НТВ Молдова.

Додон отметил, что в Кишиневе Лавров должен встретиться со спикером Андрианом Канду и премьер-министром Павлом Филипом. Также президент уверен, что необходимо организовать встречу молдавского премьера с его российским коллегой Дмитрием Медведевым.

«Хочу, чтобы в новом году было сотрудничество на уровне правительств, не только президентов. Для этого я предложил, чтобы в 2018 году представители российского МИДа, может даже сам Лавров, приехали в Молдову, чтобы встретиться не только с президентом, но и с премьером, и спикером», — подчернул Додон, добавив, что нужна встреча и Филипа с Медведевым.

Отметим, что последняя встреча молдавского и российского премьер-министров состоялась летом 2016 года в Бишкеке, на саммите СНГ.