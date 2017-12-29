Как сообщает canal3.md, столовые не рассчитаны на такое количество школьников, а у других - кухни не оборудованы всем необходимым.

По данным управления образования Гагаузии, школы оборудуют свои кухни и столовые до конца 2018 года. На это из бюджета автономии было выделено почти 16 миллионов леев.

По статистике именно в Гагаузии больше всего детей страдает от желудочно-кишечных заболеваний.

Народное собрание Гагаузии еще в ноябре проголосовало за внедрение проекта по бесплатному питанию всех учащихся автономии. В 44 школах региона обучается более 14 тысяч детей.