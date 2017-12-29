Apple не смогла отобрать бренд Steve Jobs у итальянцев

Итальянская компания Steve Jobs отстояла свое право на использование данного бренда, основанного на имени основателя американского технологического гиганта Apple.

Корпорация с 2012 года вела противостояние, намереваясь лишить итальянцев этого права, передает Napoli Repubblica.

Основателями компании Steve Jobs выступили Винченцо и Джакомо Барбато. Их предприятие занимается пошивом модной одежды.

Претензия Apple касалась, прежде всего, не использования имени Стива Джобса, а больше символа стартапа, который напоминает огрызок яблока за счет стилизованной буквы "J".

Однако, судьи посчитали, что между буквой "J" и яблоком нет ничего общего, и соответственно, оснований для запрета на использование торговой марки нет, передает korrespondent.net.