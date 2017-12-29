Таким образом, общее количество пострадавших выросло до 18. Накануне вечером власти города сообщали о 14 пострадавших, из которых восемь оставались в больницах, передает РИА Новости.

"Прошедшей ночью за медицинской помощью обратились ещё четыре пострадавших при взрыве в магазине "Перекресток". После осмотра специалистами, трое оставлены в ЛОР-отделение стационара Мариинской больницы", — написала Митянина в Twitter.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в супермаркете 27 декабря. Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Идет расследование.