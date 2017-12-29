Четвертое место по популярности среди пользователей поисковика занял салат "Мимоза", на пятом месте — холодец, на шестом оказался крабовый салат. Бутерброды со шпротами, красной икрой и рыбой заняли 11-е место, передает РИА Новости

"В последние три дня года поисковых запросов на кулинарную тематику становится почти в три раза больше, чем обычно, — люди решают, что приготовить на праздник. Судя по рецептам, которые пользователи Яндекса искали 29, 30 и 31 декабря в прошлые годы, в новогоднюю ночь едят в основном салаты. Помимо них популярны тарталетки, холодец и бутерброды, а вот горячие блюда в топ не попали", — отмечают в интернет-компании.