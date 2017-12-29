Несколько закрытых в ходе оптимизации школ возобновят работу

После зимних каникул возобновят работу три школы, закрытые в результате оптимизации. В начальные классы вновь пойдут дети сел Фырлэдень Хынчешсткого района, Цепилова Сорокского района и Бологан Оргеевского района. Об этом сообщила министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Решению открыть эти учебные заведения предшествовали консультации с родителями, педагогами и местными властями.

"Есть множество школ, в первую очередь начальных, которые должны возобновить работу. К первому февраля мы разработаем стратегию преобразования ряда учебных заведений на следующий учебный год. А в начале марта уже точно будем знать, какие школы вновь откроют", - рассказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Как сообщает publika.md, Министерство просвещения детально проанализировало результаты оптимизации школ с 2010 до 2017 года. Оптимизацию рассматривали с точки зрения экономических результатов, а также психологического влияния на учеников, учителей и родителей.

C инициативой остановить оптимизацию школ лидер ДПМ Влад Плахотнюк выступил в середине октября. Он заявил, что во время оптимизации были допущены ошибки, и от этого пострадали школьники, родители и педагоги.