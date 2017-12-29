Ренато Усатый уничтожен бывшим однопартийцем: У него нет команды, царит полный хаос

Спустя неделю после ухода из полифтормирования «Наша партия», возглавляемого Ренато Усатым, Феликс Гринку снова выступил с разоблачениями. В интервью порталу «Zeppelin» он разрушил сразу несколько мифов о партии, в которой состоял. Причем, сделал это не в эмоциональной манере, хотя экс-активист был фактически брошен на произвол судьбы.

Гринку заверяет: он всегда находился в первых рядах и выполнял все указания лидера, однако спустя какое-то время понял, что положение в партии далеко от идеального.

По его словам Ренато Усатый не обладает профессиональной командой, а решения принимаются хаотично, без никакой стратегии или плана действий: „Зачем врать? Представим, что завтра партия приходит к власти. Что будет со страной? Нет людей, нет команды. Написал план и опубликовал его на сайте. А дальше? - задается риторическим вопросом Гринку.

В ответ на вопрос о шансах бывших коллег на предстоящих парламентских выборах 2018 года, он четко говорит: «нет ни одного шанса».

Также Гринку разочарован тем фактом, что Усатый занимается имитацией борьбы - причем в основном в социальных сетях или на рыбалке, в то время как в партии царит коррупция.

Бывший сторонник беглого мэра Бельц утверждает, что в ближайшее время еще несколько членов покинут политформирование.