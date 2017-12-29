С 1 января бюрократическая нагрузка на учителей будет снижена на 36 процентов

Количество отчетов, которые должны были составлять преподаватели, будет сокращено не меньше, чем на 36 процентов. Решение было объявлено министром образования, культуры и исследований Моникой Бабук на пресс-конференции. По ее словам, основной целью инициативы является дебюрократизация учебных заведений и повышение эффективности деятельности учителей.

Новые положения будут действовать с 1 января 2018 года, когда вступит в силу проект типовой номенклатуры школьной документации и отчетов в образовании. До сих пор 23 учреждения требовали в общей сложности 190 отчетов от учителей.

Министерство также подготовило Концепцию развития национальной учебной программы, которая предусматривает многочисленные новшества, особенно для учащихся. Так, предусмотрено сокращение количества часов для обязательных и необязательных дисциплин.

В то же время Моника Бабук заявила, что новая концепция предусматривает отмену трех предметов для гимназий, а именно физкультуру, музыку изобразительное искусство. По этим предметам студенты не будут получать оценок.

В середине октября председатель Демократической партии Влад Плахотнюк призвал правительство найти решения для улучшения ситуации в области образования. Он, в частности, упомянул об оптимизации школ, а также учебных программ в учебных заведениях.