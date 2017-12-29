Трое полицейских погибли в перестрелке возле церкви в Египте

Вооруженный мужчина открыл стрельбу по коптской церкви, расположенной к югу от Каира в Египте. Об этом со ссылкой на телеканал Аль-Арабийя сообщает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали нападавшего, который пытался взять штурмом здание церкви. Однако в результате перестрелки трое сотрудников полиции погибли.

Копты уже не раз становились жертвами нападения экстремистов в Египте. К примеру, в мае этого года в результате нападения вооруженных людей на два автобуса, перевозивших христиан-коптов в египетской провинции Минья, погибли более 30 человек.

В Египте проживает около 9 млн христиан, преимущественно копты, отмечает korrespondent.net.