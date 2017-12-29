Отмечается, что в операции участвовали около 500 полицейских. Многие из задержанных являются иностранными гражданами. Всего прокуратура выдала ордера на арест 46 человек.

Накануне в разных провинциях Турции было задержано 120 подозреваемых в связях с ИГ* в рамках усиления мер безопасности в преддверии празднования Нового года.

После начала вооруженного конфликта с участием ИГ в соседних Сирии и Ираке турецкие правоохранители задержали более пяти тысяч подозреваемых в причастности к деятельности этой террористической группировки. Были депортированы 3,29 тысячи человек из 95 стран, порядка 38 тысячам человек запрещен въезд в Турцию. Под стражей находятся 780 человек, в том числе 350 иностранцев, часть из них осуждены по обвинению в терроризме, напоминает РИА Новости.