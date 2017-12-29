В Молдове заработает регистр выбросов и переноса загрязнителей

Национальный регистр выбросов и переноса загрязнителей Молдовы будет запущен в 2018 году. Об этом объявили на семинаре в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Как сообщила начальник управления политики в области обращения с отходами и химическими веществами Светлана Болокан, регистр будет содержать информацию о загрязняющих веществах, выделяемых или передаваемых из различных источников, которые могут отрицательно воздействовать на окружающую среду.



"Создание Национального реестра будет способствовать разработке национальных докладов в рамках многосторонних природоохранных договоров, участником которых является Молдова. Публикуя информацию о выбросах, мы стремимся повысить осведомленность об основных источниках угрозы здоровью и окружающей среде. Создание Национального регистра обяжет экономических агентов составлять ежегодные отчеты о выбросах загрязняющих веществ, что обеспечит стимул к сокращению загрязнения и созданию более экологически чистых производственных систем", - рассказала она.



Менеджер Бюро по предотвращению загрязнения окружающей среды Татьяна Цугуй заявила, что на национальном уровне уже разработаны правила и техническая концепция Автоматизированной информационной системы регистра, а в 2018 г. будет разработано Руководство по применению методологий подсчета выбросов. Также пройдут тематические тренинги для экономических агентов, которые помогут им разобраться в этой системе, передает Инфотаг.