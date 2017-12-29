25-летняя автолюбительница пострадала в ДТП в столице

25-летняя девушка пострадала в результате аварии, которая произошла минувшим вечером в центре столицы. Она находилась за рулем автомобиля и, по словам очевидцев, получила травму головы.

На перекрёстке улиц Влайку Пыркэлаба и Михаила Когэлничану столкнулись две легковушки. Водитель другого авто отказался говорить с журналистами, но заявил полиции, что аварию спровоцировала девушка. Автолюбительница не уступила дорогу. Ведется следствие.

За минувшие сутки в столице произошло почти сто ДТП, в которых пострадали девять человек.