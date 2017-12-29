Кроме того, жители разных регионов мира в 2018 году смогут увидеть три ярких кометы, рассказал ТАСС пресс-секретарь Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.

Уникальное лунное затмение можно будет наблюдать 27 июля. Оно продлится рекордное время: 1 час и 43 минуты.

Железнов пояснил, что большая продолжительность этого явления объясняется практически точным совмещением центра Луны и центра земной тени.

В момент затмения Луна, Земля и Солнце будут находиться на одной линии, при этом наша планета расположится между Солнцем и Луной и таким образом заслонит свой естественный спутник от солнечного света, пояснил сотрудник Института.

По его словам, это затмение станет частью еще одного необычного астрономического явления: серии из трех связанных между собой затмений, два из которых — частные солнечные, а между ними — полное лунное, передает Вести.ру.