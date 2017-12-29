1 января численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда

Численность населения планеты достигнет 1 января 7 444 443 881 человек. С таким прогнозом выступили в четверг специалисты Бюро переписи США. Они отмечают в распространенном заявлении, что на нашей планете будет жить на 78,5 миллиона человек больше, чем 1 января 2017 года.

Прирост населения составит 1,07 процента. Ожидается, что в январе 2018 года каждую секунду в мире будут рождаться более 4 детей, сообщает Вести.ру.



Ранее бюро прогнозировало, что в 2050 году в мире будет насчитываться 9 миллиардов человек.



В начале XI века на Земле обитали 310 миллионов человек, в 1900 году — 1,6 миллиарда человек. 6-миллиардная отметка была пройдена в 1999 году. Цифры в 7 миллиардов население планеты достигло в 2011 году.

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