Названы сроки премьеры новейшего Volkswagen Touareg

Жизненный цикл стремительно устаревающего "Туарега" нынешнего поколения, наконец, подошел к концу. Компания Volkswagen рассказала, когда состоится презентация абсолютно нового внедорожника.

Представители немецкой марки Volkswagen официально анонсировали сроки мировой премьеры модели Touareg нового поколения. Информация опубликована в пресс-релизе, посвященном ключевым новинкам VW, который были запущены в прошлом году и появятся в следующем.

Согласно этому релизу, дебют нового Touareg состоится весной 2018 года. И хотя площадка для премьеры еще не объявлена, речь почти со стопроцентной вероятностью идет об апрельском автосалоне в Пекине.



Премиальный внедорожник будет построен на платформе MLB-Evo, которая лежит в основе моделей Audi Q7, Porsche Cayenne, Bentley Bentayga и Lamborghini Urus. Новый "Туарег" унаследует дизайн концепта VW T-Prime GTE и в целом станет более премиальным и технологичным, что позволит ему легко переманить часть покупателей Mercedes-Benz GLE, BMW X5 и Volvo XC90.



Моторная гамма VW Touareg будет состоять из 2- и 3-литровых турбомоторов семейства TSI и TDI, а также гибридной бензин-электрической версии GTE, передает АвтоВести.

