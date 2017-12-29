Пожарные и спасатели будут работать в усиленном режиме в праздничные дни

Более 300 пожарных и спасателей с 80 единицами техники будут работать в спецрежиме во время зимних каникул.

Пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилия Пушкашу отметила, что эти 300 сотрудников будут работать в спецподразделениях, также они будут присутствовать и на мероприятиях с большим скоплением людей, которые будут проводиться в стране в период праздников.

«Кроме того, будут подготовлены подразделения, состоящие из 300 других спасателей и пожарных с 10 единицами техники, готовых вмешаться в чрезвычайных ситуациях», - рассказала Пушкашу для Молдпрес.

Пожарные рекомендуют гражданам соблюдать правила пожарной безопасности, при установке и использовании елки, при использовании печей и электроприборов.