Японцы предложили кошачий дом по цене годовой аренды квартиры

Японские дизайнеры предложили кошачий домик для игр Neko из натурального дерева и текстиля по цене около 1,08 миллиона иен (примерно 10 тысяч долларов).

Стоимость домика для домашних животных сопоставима со стоимостью годовой аренды небольшой квартиры в Токио (по данным ресурса Real Estate Japan).

Конструкция кошачьего дома представляет собой приподнятое над полом на обмотанной тонким канатом колонне-когтеточке подобие лестницы или многоуровневой цилиндрической клетки с несколькими площадками, окруженной тонкими деревянными стержнями. В

проемы между ними можно наблюдать за играми и поведением животных, передает Лента.ру.