Директор мексиканской тюрьмы умер от инфаркта при побеге заключенных

Директор мексиканской тюрьмы в Сан-Хосе-дель-Кабо скончался от инфаркта во время попытки побега заключенных.

Преступники напали на охранников, в результате чего пострадали трое надсмотрщиков и женщина, приехавшая навестить одного из арестантов.

Сотрудники тюрьмы активировали «красный протокол» — высший уровень тревоги, применяемый при чрезвычайных ситуациях, и попытку побега удалось пресечь. Однако у директора пенитенциарного заведения Джулиана Ангиано Диаса случился сердечный приступ. Он был срочно госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось, передает Лента.ру.