"Сейчас он находится в состоянии глубокой комы, вчера вечером он перенес операцию. В настоящий момент находится в реанимационном отделении, позже проведем томографию, чтобы увидеть не остались ли части пули в голове", сообщил пресс-секретарь БСМП Пётр Кравец.

По данным полиции, между пострадавшим и подозреваемым возникла ссора, потому что мужчину не пускали в заведение, где проходила частная вечеринка. Недолго думая, то вытащил пистолет и выстрелил в спортсмена, после чего сбежал. В момент совершения преступления с ним были двое приятелей, их задержали полицейские.

Позднее выстрелившего в спортсмена агрессора задержали на КПП Тудора, Штефан-Водского района. Он пытался покинуть страну, передает canal3.md.

Полиция установила, что мужчина имел разрешение на ношение оружия. Ему 42 года, он - житель столицы. Открыто уголовное дело. Подозреваемого задержали на 72 часа.