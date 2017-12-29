Названы животные, которые навсегда исчезли в 2017 году

В конце каждого года эколог Дэвид Стин публикует список животных, которые навсегда исчезли из земной фауны за прошедшие 12 месяцев. В список 2017 года попали летучая мышь, кошка и несколько ящериц. Рассказываем, какие именно.

Дэвид Стин, эколог из Обернского университета (США), начал составлять такие списки с 2012 года, чтобы зафиксировать проблемы исчезновения видов наиболее доступным способом.

«Откровенно говоря, удручает постоянно думать о том, что некоторые существа покинули наш мир навсегда и мы никогда больше их не увидим. Но я считаю, что это важно для нас — знать о вымирании и потере реальных видов, а не только статистические данные», — говорит Стин.

Тем не менее перечислить какие-то конкретные виды сложно, потому что некоторые исчезли из дикой природы, но продолжают жить в неволе. Другие исчезают в течение десятилетий, и их бедственное положение официально не подтверждено. Есть и такие животные, которые вымирают в одних регионах, но цепляются за жизнь в других.

Например, кошка-рыболов из Юго-Восточной Азии. Сейчас их уже не осталось на острове Ява в Индонезии — их исконном месте обитания. Стин считает, что где-то они точно остались, но все равно включает их в свой список 2017 года.

На острове Рождества, к северо-западу от Австралии, исчезли три вида ящериц: геккон Листера (Lepidodactylus listeri), синехвостый сцинк и лесной сцинк с острова Рождества. Кроме того, на острове больше не существует летучих мышей Pipistrellus murrayi, передает Моя планета.

Некоторые ученые утверждают, что мы живем в эпоху шестого массового вымирания видов, однако Стин отмечает, что серьезного кризиса пока не происходит. Но это не значит, что мы должны успокоиться и прекратить меры по сохранению исчезающих видов.

https://www.moya-planeta.ru/news/view/nazvany_zhivotnye_kotorye_navsegda_ischezli_v_2017_godu_36679/