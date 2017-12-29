"Там всегда происходило много несчастных случаев, так как он не регулировался. Было невозможно обеспечить непрерывное движение транспорта в село Думбрава. Во-вторых, эти выезды, левые повороты были очень опасны", - сообщил вице-мэр столицы Нистор Грозаву.

Перестройка режима работы новых светофоров производится очень быстро.

"Команда поступает в течении трех секунд. Работает в зависимости от цикла, который вводится в контроллер, который устанавливает Национальная инспекция патрулирования", - рассказал администратор компании Анатолий Мосоретие.

Установлены и дорожные знаки также нового образца. Они видны на расстоянии около одного километра, передает canal3.md.

Нистор Грозаву говорит, что теперь будут устанавливать по городу именно такие светофоры. Но на полную их замену нужны годы.

Также с сегодняшнего дня до Думбравы продлили маршрут № 129.