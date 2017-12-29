Детский сад для взрослых открыли в Саратове

Съесть порцию манной каши, закусить ее запеканкой и запить все какао — лучший способ погрузиться в беззаботное детство. В Саратове всерьез предлагают реализовать такой метод — в городе открылся первый детский сад для взрослых.

В меню местной столовой любимые с детства каши, запеканки и какао. Основные развлечения — лепка из пластилина, пение, танцы, рисование, игры в песке и многое другое, что так хотелось сделать в детстве.

Основное правило детского сада для взрослых — никаких гаджетов, СМС, телефонных звонков и электронных писем на время отдыха. Внешний мир не должен отвлекать от специфического времяпрепровождения, иначе не получится «отдохнуть как в Гоа».

Посетителей делят на несколько возрастных групп. В каждой не более десяти человек. На протяжении целого дня с ними занимаются воспитатели с опытом работы в дошкольных учреждениях, сообщает «Саратов 24».



Идея создания детского сада для взрослых принадлежит программисту Евгению Пятковскому, который открыл такое учреждение в 2016 году в Новосибирске.



«Моя дочка с удовольствием ходит в детский сад. Мы с друзьями как-то тоже рассуждали, когда чувствовали себя счастливыми, и сошлись во мнении, что счастье было очень давно и в детстве. Отсюда возникла идея детского сада для взрослых», — рассказывал Пятковский.



Детский сад для взрослых теперь есть в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове. Стоимость одного дня такого экзотического отдыха составляет 3000 руб, передает Моя планета.