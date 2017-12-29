Пропавший 10 лет назад кот выжил в калифорнийских пожарах и вернулся к хозяйке

Когда сильнейшие пожары охватили Калифорнию, американка Дженн Томпсон подумывала о том, чтобы приютить спасенных из огня котов — хотя бы одного, в память о потерянном 10 лет назад питомце. Однажды ей позвонили и сообщили, что Пилот нашелся.

Кот пропал в 2007 году в возрасте трех лет. Он убежал и не вернулся. Томпсон много раз искала его, посетила все местные приюты и опубликовала сотни объявлений, но результата не было. В конце концов женщина со скорбью решила, что Пилот попался местным калифорнийским койотам.

Спустя несколько лет она переехала в Колорадо, завела еще двух кошек и размышляла о том, чтобы принять другого калифорнийского страдальца. И вдруг в октябре 2017 года ей позвонили из приюта в Калифорнии и сообщили, что ее пропавший кот нашелся.

Пилот был жив, но сильно пострадал в пожарах. Ему понадобилось несколько операций, средства на которые Дженн собирала с помощью краудфандинга. «Нам нужно было всего $500, но, когда пожертвования достигли $4000, я была поражена до глубины души. Люди стремились нам помочь очень искренне, это невероятно», — рассказала Томпсон.

Владельца обгоревшего кота нашли благодаря чипу, который Пилоту вживили, когда он был котенком, передает Моя планета.

© Lewis Geyer

«Он узнал мой голос, это было очень круто. Еще он узнал мою дочь. Когда Пилот исчез, ей было всего восемь лет. И он узнал ее!» — заявила Дженн.

Пилот многое повидал, и только он знает, что именно. Ему 13 лет, он буквально прожженный пират, но все еще любит людей и, похоже, наконец-то обрел свое счастье.