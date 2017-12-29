Россия и Турция подписали кредитное соглашение о поставке С-400

Москва и Анкара подписали кредитное соглашение в рамках сделки о поставке зенитно-ракетных комплексов С-400. Это первая страна НАТО, которая приобретает российскую систему противовоздушной обороны. Сам контракт на поставку комплексов был заключен в сентябре.

О подписании соглашения сообщает Рейтер со ссылкой на телеканал CNN Turk и другие турецкие СМИ.

Контракт, стоимость которого составляет 2,5 млрд долларов, вызвал беспокойство на Западе, поскольку Турция является членом НАТО, а комплексы С-400 не могут быть интегрированы в систему вооружений альянса, напоминает агентство.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган говорил, что соглашение о поставках С-400 предполагает кредит в рублях, передает ВВС.

В среду, 27 декабря, глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов подтвердил сообщения о том, что сумма контракта на поставку четырех дивизионов С-400 составит 2,5 млрд долларов.

"Российский и турецкий минфин уже завершили переговоры, осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% - российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года", - говорил он в интервью "Коммерсанту".

О том, что Турция подписала с Россией контракт на покупку С-400, президент Турции заявил в сентябре. Заключение договора подтвердил и помощник президента России Владимир Кожин. Это первая крупная оружейная сделка между Россией и Турцией, которая года является членом НАТО с 1952.