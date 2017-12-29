На строительном заводе над созданием его элементов трудились четыре месяца. Студия Baragano спроектировала дом как стилистический микс между традиционным домом и зернохранилищами, передает newsru.com.

Дизайнеры вдохновлялись характерной жилой архитектурой региона и деревянными зернохранилищами на сваях, типичных для Пиренейского полуострова. Сборную конструкцию изготовили в Мадриде, а в Вальдесе местные мастера накрыли дом традиционной черепичной крышей. Всего через пять часов он был готов к заселению, пишет Inhabitat.

Обитать в необычном доме будет британский ландшафтный дизайнер и его семья. Особнячок разделен на два уровня - внизу общественные пространства, а на втором этаже - спальни. Панорамные окна позволяют естественному свету проникать во все комнаты, а центральным элементом является металлическая лестница. Уюта гостиной добавляет подвесной камин.