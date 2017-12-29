Малым рекам и ручьям в Молдове грозит исчезновение

В последние годы состояние малых рек в Молдове ухудшилось, в частности, из-за того, что органы местного самоуправления неадекватно используют участки вдоль русел, в результате - они высыхают и исчезают

Привело к ухудшению состояния малых рек и ручьев также изменение климата. а также санкционированное и несанкционированное строительство озер по течению, сообщили в Агентстве „Apele Moldovei” по запросу IPN.



По данным агентства, будущее малых рек зависит от тесной координации действий всех пользователей воды и тех, кто занимается менеджментом водных ресурсов в соответствии с принципами управления водными ресурсами на уровне гидрологического бассейна.



Территорию Республики Молдова пересекает более 3600 постоянных рек, малых рек и ручьев протяженностью более 16 тыс. километров. 9 рек превышают длину в 100 км, остальные имеют менее 10 км.