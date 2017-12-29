Начальник Управления, ответственного за сбор отходов в Бельцах подал в отставку и обвиняет Усатого в некомпетентности: Бельцами нельзя управлять по Skype

Начальник Управления по ремонту дорог и строительства примэрии Бельц Сергей Пчела подал в отставку. Он отвечал за сбор отходов после того, как ответственная частная компания покинула рынок. Решение было принято на фоне кризиса отходов в городе. Бывший чиновник недоволен тем, как администрация управляет городом, а примар Ренато Усатый дает инструкции по Skype. Он объявил о своей отставке в письме, направленном в СМИ, которое было опубликовано на портале Realitatea.

«Кризис мусора на самом деле показал, где Бельцы может оказаться, если продолжится эта модель управления по Skype и ошибочные указания, которые не имеют никакого отношения к реалиям города. Ренато Усатый видит из Москвы только политику, но мы в городе видим реальность, с которой сталкиваются люди. Ренато Усатый одержим своей войной с политиками из Кишинева, и втягивает Бельцы в эту войну. Бельцами нельзя управлять по Skype», - пишет Пчела в письме, направленном в СМИ. Недавно один из важных членов «Нашей партии» Феликс Гринку объявил, что покидает формирование во главе с Ренато Усатым. Он сказал, что в руководстве партии воцарился хаос и что оно предало остальных членов партии.

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