В ЦИК подали документы члены инициативной группы по организации референдума против смешанной избирательной системы

Инициативная группа по организации референдума против смешанной избирательной системы подала документы в Центризбирком. Решение ЦИК должен принять в течение 15 дней. Если группу зарегистрируют, она должна будет собрать 200 тысяч подписей.

В соответствии с процедурой, в пакет документов включили проект закона об отмене перехода к смешанной системе. Если плебисцит состоится, избирателей спросят - поддерживают ли они этот проект.

Участники инициативной группы в успехе не сомневаются. И заявляют, что не нуждаются в поддержке председателя парламента. Тот ранее говорил, что готов помочь им в поисках денег на организацию референдума.

"Мы хотим сказать господину Канду, что настоящая демократия стоит дорого. Пусть господин Канду исполняет свои должностные обязанности, а гражданское общество само справится со своими инициативами", - говорит председатель инициативной группы Штефан Глигор.

Стоимость организации референдума определят позже. По предварительным подсчетам, он обойдется в 70 с лишним миллионов леев.

"Речь идёт о республиканском референдуме. Прошлым летом мы уже начинали подготовку к консультативному плебисциту. И по опыту можем сказать, что расходы будут примерно такими же", - заявила председатель ЦИК Алина Руссу.

В составе инициативной группы - 730 человек.

По данным опроса IMAS, 45% жителей страны не хотят организации референдума об отмене смешанной системы голосования. А больше 60% процентов посчитали, что на это не стоит тратить бюджетные деньги.