Реакция на скандал: Samsung и LG заявили, что не замедляют смартфоны

Производители Android-смартфонов Samsung и LG заявили о том, что специально не уменьшают скорость своих смартфонов, в отличие от Apple. Об этом они сообщили в ответ на запрос ресурса PhoneArena.

"Никогда и ни за что не будем так делать! Мы заботимся о том, что думают о нас наши клиенты", - заявил представитель компании LG Electronics, Inc.

"Мы обеспечиваем стабильную работу мобильных устройств Samsung посредством многоуровневых мер безопасности... Мы не уменьшаем производительность процессора с помощью обновлений программного обеспечения в течение жизненных циклов смартфона", - отметили в компании Samsung.

Не так давно, в свою очередь, о подобном заявили также в компаниях HTC и Motorola, отмечает korrespondent.net.