Самые ожидаемые фильмы 2018 года

В новом году кинолюбителей ожидают десятки интересных картин - от продолжений успешных блокбастеров до ремейков знаменитых картин и новых работ культовых режиссеров.

Корреспондент.net подготовил список самых ожидаемых фильмов 2018 года.

Черная Пантера

Первый фильм киностудии Marvel, который полностью посвящен темнокожему супергерою Т’Чалле, снял молодой и многообещающий режиссер Райан Куглер.

В ленте снялись почти все актуальные сейчас чернокожие звезды от Майкла Б. Джордана и Люпиты Нионго до Анджелы Бассетт.

История рассказывает о таинственном духе Черная Пантера, который помогает диким племенам Африки спастись от безжалостных добытчиков уникального мателла.

Альфа

Фильм режиссера Альберта Хюза, снявшего фильмы Из ада и Книга Илая, рассказывает историю первого приручения волка человеком во время ледникового периода 20 тысяч лет назад. Молодому охотнику из одного из самых развитых племен на планете придется оказаться один на один с враждебным миром, заглянуть в лицо своим страхам.

Красный воробей

Шпионский триллер, в котором главную героиню - российскую разведчицу Доминику Егорову, сыграет Дженнифер Лоуренс. Ей нужно соблазнить агента ЦРУ, но вместо этого она влюбляется и переходит на американскую сторону.

Аннигиляция

Британский писатель Алекс Гарленд, по книгам и сценариям которого поставлены Пляж, 28 дней спустя и другие фильмы, дебютировал в режиссуре четыре года назад сайенс-фикшеном Из машины, уже попавшим во все списки самых интересных картин 21 века.

Его второй фильм Аннигиляция рассказывает о биологе, роль которой исполняет Натали Портман, которая едет в аномальную зону, где пропал ее муж, вместе с командой, состоящей из антрополога, психолога и геодезиста. Там ученые узнают, что в этой местности, где пропали уже 11 экспедиций, не действуют привычные законы природы.

Расхитительница гробниц: Лара Крофт

MGM и Warner Bros. возвращают на экраны самую популярную компьютерную героиню Лару Крофт, последний раз 15 лет назад ее играла Анджелина Джоли.

В новой версии, снятой норвежским режиссером Роаром Утхаугом, Лара в исполнении Алисии Викандер едет в Японию на поиски пропавшего семь лет назад отца (Доминик Уэст).

Первому игроку приготовиться

Действие научно-фантастического фильма Стивена Спилберга происходит в 2045 году. Главный герой антиутопического мира будущего подросток Уэйд Оуэн Уоттс живет в грязном, перенаселенном городе, где царит насилие и порок.

У людей остался один интерес - компьютерная игра Oasis, погружающая игрока в увлекательный мир виртуальной реальности, отвлекающей от насущных проблем.

Создатель Oasis эксцентричный миллиардер Джеймс Хэллидей оставил в игре пасхальное яйцо. Уэйд ищет секрет, который может сделать его самым богатым человеком на земле.

Мстители: война бесконечности

Является сиквелом картин, вышедших в 2012 и 2015 году, а также девятнадцатым фильмом кинематографической вселенной Marvel. В ней Капитан Америка, Железный человек, Черная Вдова, Халк, Тор и остальные встретятся со стражами Галактики, чтобы помешать Таносу разрушить мир.

Соло. Звездные войны. Истории

Режиссер Рон Ховард, известный по Играм разума и Аполлону 13, снял фильм о юности контрабандиста Хана Соло и его приключениях вместе с его напарником-вуки Чубаккой, до встречи с Оби-Вана Кеноби и Люком Скайуокером.

Дэдпул 2

Комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли на основе комиксов о персонаже Marvel Comics Дэдпуле. Дэдпул 2 станет двенадцатым фильмом из киносерии Люди Икс.

О сюжете ничего неизвестно. Режисером сиквела стал автор Джона Уика и Взрывной блондинки Дэвид Литч. Значит, с юмором и экшеном должны быть все в порядке.

Мир Юркского периода 2: Павшее королевство

Первый Мир юрского периода два года назад заработал 1,6 миллиарда и занял четвертое место в списке самых прибыльных фильмов в истории кино.

В сиквеле и люди, и динозавры стали жертвой проснувшегося на острове вулкана.

Остров собак

Независимый режиссер Уэс Андерсон, известный по фильмам Отель Гранд Будапешт и Королевство полной луны, снял кукольный полнометражный фильм о мальчике, который едет в Японию на остров, куда свозят весь мусор и который облюбовали бродячие собаки.

Его предыдущая подобная работа Бесподобный мистер Фокс был номинирован на премию Оскар, как лучший анимационный полнометражный фильм.

Восемь подруг Оушена

Женская версия популярной трилогии Оушена в жанре фильм-ограбление. Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна, Хелена Бонэм Картер и их сообщницы совершают ограбление во время главного модного события - ежегодного бала Института костюма в музее Метрополитен.

Хищник

Продолжение серии фантастических фильмов студии 20th Century Fox. Сюжет кинокартины содержит множество отсылок к оригинальному фильму, а такде нереализованные ранее элементы сценария предыдущих картин серии.