В новом году кинолюбителей ожидают десятки интересных картин - от продолжений успешных блокбастеров до ремейков знаменитых картин и новых работ культовых режиссеров.
Корреспондент.net подготовил список самых ожидаемых фильмов 2018 года.
Черная Пантера
Первый фильм киностудии Marvel, который полностью посвящен темнокожему супергерою Т’Чалле, снял молодой и многообещающий режиссер Райан Куглер.
В ленте снялись почти все актуальные сейчас чернокожие звезды от Майкла Б. Джордана и Люпиты Нионго до Анджелы Бассетт.
История рассказывает о таинственном духе Черная Пантера, который помогает диким племенам Африки спастись от безжалостных добытчиков уникального мателла.
Альфа
Фильм режиссера Альберта Хюза, снявшего фильмы Из ада и Книга Илая, рассказывает историю первого приручения волка человеком во время ледникового периода 20 тысяч лет назад. Молодому охотнику из одного из самых развитых племен на планете придется оказаться один на один с враждебным миром, заглянуть в лицо своим страхам.
Красный воробей
Шпионский триллер, в котором главную героиню - российскую разведчицу Доминику Егорову, сыграет Дженнифер Лоуренс. Ей нужно соблазнить агента ЦРУ, но вместо этого она влюбляется и переходит на американскую сторону.
Аннигиляция
Британский писатель Алекс Гарленд, по книгам и сценариям которого поставлены Пляж, 28 дней спустя и другие фильмы, дебютировал в режиссуре четыре года назад сайенс-фикшеном Из машины, уже попавшим во все списки самых интересных картин 21 века.
Его второй фильм Аннигиляция рассказывает о биологе, роль которой исполняет Натали Портман, которая едет в аномальную зону, где пропал ее муж, вместе с командой, состоящей из антрополога, психолога и геодезиста. Там ученые узнают, что в этой местности, где пропали уже 11 экспедиций, не действуют привычные законы природы.
Расхитительница гробниц: Лара Крофт
MGM и Warner Bros. возвращают на экраны самую популярную компьютерную героиню Лару Крофт, последний раз 15 лет назад ее играла Анджелина Джоли.
В новой версии, снятой норвежским режиссером Роаром Утхаугом, Лара в исполнении Алисии Викандер едет в Японию на поиски пропавшего семь лет назад отца (Доминик Уэст).
Первому игроку приготовиться
Действие научно-фантастического фильма Стивена Спилберга происходит в 2045 году. Главный герой антиутопического мира будущего подросток Уэйд Оуэн Уоттс живет в грязном, перенаселенном городе, где царит насилие и порок.
У людей остался один интерес - компьютерная игра Oasis, погружающая игрока в увлекательный мир виртуальной реальности, отвлекающей от насущных проблем.
Создатель Oasis эксцентричный миллиардер Джеймс Хэллидей оставил в игре пасхальное яйцо. Уэйд ищет секрет, который может сделать его самым богатым человеком на земле.
Мстители: война бесконечности
Является сиквелом картин, вышедших в 2012 и 2015 году, а также девятнадцатым фильмом кинематографической вселенной Marvel. В ней Капитан Америка, Железный человек, Черная Вдова, Халк, Тор и остальные встретятся со стражами Галактики, чтобы помешать Таносу разрушить мир.
Соло. Звездные войны. Истории
Режиссер Рон Ховард, известный по Играм разума и Аполлону 13, снял фильм о юности контрабандиста Хана Соло и его приключениях вместе с его напарником-вуки Чубаккой, до встречи с Оби-Вана Кеноби и Люком Скайуокером.
Дэдпул 2
Комедийный фантастический боевик с Райаном Рейнольдсом в главной роли на основе комиксов о персонаже Marvel Comics Дэдпуле. Дэдпул 2 станет двенадцатым фильмом из киносерии Люди Икс.
О сюжете ничего неизвестно. Режисером сиквела стал автор Джона Уика и Взрывной блондинки Дэвид Литч. Значит, с юмором и экшеном должны быть все в порядке.
Мир Юркского периода 2: Павшее королевство
Первый Мир юрского периода два года назад заработал 1,6 миллиарда и занял четвертое место в списке самых прибыльных фильмов в истории кино.
В сиквеле и люди, и динозавры стали жертвой проснувшегося на острове вулкана.
Остров собак
Независимый режиссер Уэс Андерсон, известный по фильмам Отель Гранд Будапешт и Королевство полной луны, снял кукольный полнометражный фильм о мальчике, который едет в Японию на остров, куда свозят весь мусор и который облюбовали бродячие собаки.
Его предыдущая подобная работа Бесподобный мистер Фокс был номинирован на премию Оскар, как лучший анимационный полнометражный фильм.
Восемь подруг Оушена
Женская версия популярной трилогии Оушена в жанре фильм-ограбление. Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Рианна, Хелена Бонэм Картер и их сообщницы совершают ограбление во время главного модного события - ежегодного бала Института костюма в музее Метрополитен.
Хищник
Продолжение серии фантастических фильмов студии 20th Century Fox. Сюжет кинокартины содержит множество отсылок к оригинальному фильму, а такде нереализованные ранее элементы сценария предыдущих картин серии.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вас будут волновать вопросы материального характера. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Вероятно получение премии.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны приятные приключения. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си