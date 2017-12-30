В Берлине на Новый год организуют зоны безопасности для женщин

Организаторы празднования Нового года в Берлине намерены впервые создать специальные зоны безопасности для женщин.

Новые меры безопасности для праздника у Бранденбургских ворот были введены из-за опасений, что женщины могут пострадать от домогательств.

Большое количество нападений и грабежей, жертвами которых стали женщины, на праздновании Нового года в Кельне два года назад, потрясло Германию. Сотни женщин сообщали, что на них нападали банды мужчин, внешне напоминавших мигрантов.

Из-за событий в Кельне в стране усилилась социальная напряженность, которую связывали с большим притоком беженцев и мигрантов: около 1,1 млн человек приехали в поисках убежища в Германию в 2015 году, многие из них бежали из-за вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке, отмечает ВВС.

Сотни тысяч человек, как ожидается, будут отмечать наступление Нового года в Берлине. В городе будут введены усиленные меры безопасности: в район Бранденбургских ворот нельзя проносить большие сумки, рюкзаки, а также алкоголь.

Женщины, ставшие жертвами нападений или домогательств, смогут получить помощь в специальных "зонах безопасности", где будут находиться сотрудники Красного Креста.

Городская полиция также выпустила специальные рекомендации для женщин, призывая их обращаться за помощью, если они почувствуют угрозу своей безопасности, а также брать с собой маленькие сумки без ценных вещей.

В прошлом году из-за скандала вокруг нападений власти Кельна организовали на городском карнавале "пункт безопасности", где находились социальные работники и психологи. Однако идея специальных зон безопасности понравилась далеко не всем. Критики настаивают, что подобные меры не помогают в борьбе с преступниками, а многие видят в специальных зонах признаки дискриминации.