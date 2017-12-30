Самой прибыльной валютой 2017 года стал мозамбикский метикал – его курс вырос вырос на 21% по отношению к доллару США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Аналитики отмечают, что максимальную прибыль в уходящем году все же получили владельцы криптовалют. Так, биткоин показал рост в 1500%. Эксперты при этом напоминают, что вложения в криптовалюту считаются весьма рискованными.
Лидером мирового валютного рынка стал мозамбикский метикал с ростом в 21%. Следом расположились чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%. Худшим вариантом инвестиций среди валют, по словам аналитиков, стал узбекский сум, подешевевший на 60%, передает РИА Новости.
Самым выгодным вложением для обладателей сырьевых активов стал палладий, курс которого вырос на 54%. Медь и алюминий подорожали на 29%. Наибольшие убытки своим владельцам принес природный газ – минус 27,5% по итогам года.
Наибольший рост среди ценных бумаг показали государственные облигации Греции (около 60%), Белиза (38,7%) и Аргентины (30%). Наименее выгодным вложением стали гособлигации Венесуэлы – до минус 55%.
Среди фондовых индексов наибольшую доходность показал украинский UX – его рост составил 80%. Второе и третье места занимают Казахстан (+64%) и Монголия (+63%) соответственно. Первым с конца стал Пакистан – его фондовый индекс опустился на 22%.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вас будут волновать вопросы материального характера. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Вероятно получение премии.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны приятные приключения. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си