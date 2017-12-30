Украинке грозит 3 года колонии за кражу 220 "киндер-сюрпризов"

Полиция Украины задержала во Львове жительницу Киева за кражу сотен шоколадных яиц "Киндер-сюрприз". За это преступление 33-летней женщине грозит наказание в виде нескольких лет лишения свободы.

О задержании предполагаемой воровки сладостей сообщает официальный сайт ГУ НП во Львовской области. Женщину поймал 28 декабря около 16:30 полицейский, несший охрану торгового зала гипермаркета, который находится на улице Богдана Хмельницкого во Львове.

Как оказалось, задержанная киевлянка пыталась вынести из магазина 220 "киндер-сюрпризов". Стоимость похищенного превысила семь тысяч гривен (около 250 долларов).

За такое правонарушение закон предусматривает наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогами минимумов, двух лет исправительных работ или трех лет лишения свободы, передает newsru.com