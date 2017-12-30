В Колумбии в ночной клуб бросили гранату: десятки пострадавших

36 человек пострадали при взрыве гранаты в четверг около полуночи в ночном клубе Bora Bora в муниципалитете Каукасия на северо-западе Колумбии, сообщают местные СМИ.

Как рассказал глава муниципалитета Оскар Анибаль Суарес, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Он заявил, что всего пострадали 31 человек из 70 находившихся в клубе. Однако позже издания приводили уточненные данные - 36 раненых. Отмечалось, что некоторые были ранены осколками при взрыве, а другие пострадали в образовавшейся давке.

По словам Суареса, полиция задержала двух человек: мужчину, бросившего гранату, и женщину, которая ее принесла, передает ТАСС со ссылкой на Caracol Radio. Суарес заявил, что мужчина является одним из наемных убийц наркокартеля "Клан дель Гольфо" (Clan del Golfo, "Клан залива"). Пара приехала на мотоцикле, сообщает El Heraldo.

Правоохранительные органы проводят расследование нападения. Основными версиями случившегося являются рэкет и сведение счетов между преступными группировками. По одной из версий, владелец клуба не хотел платить "откаты" представителям "Клана залива", передает newsru.com.