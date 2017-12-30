Читатели издания The Daily Telegraph назвали словом года опечатку президента США Дональда Трампа в Twitter, которую признали неологизмом. Об этом сообщается на сайте издания. Отмечается, что за слово covfefe проголосовали 27 процентов читателей издания.
На втором месте в рейтинге расположилось слово Maybot — прозвище премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, придуманное в конце 2016 года колумнистом The Guardian Джоном Грейсом (он сравнил Мэй с компьютерной программой, — ред.).
Третьим в голосовании стал биткоин, передает korrespondent.net.
Напомним, слово covfefe родилось 31 мая. В аккаунте Трампа появился незаконченный твит с загадочным covfefe. Пользователи принялись гадать, что означает это слово.
Вероятно, Трамп имел в виду слово coverage. В этом случае фраза была незаконченной, но написанной грамотно, и означала бы "Несмотря на постоянную негативную реакцию прессы...". Вскоре эта запись была удалена, но неологизм успел запомниться интернет-пользователям, терявшимся в догадках, что же он означает. Позже Трамп сам предложил читателям угадать значение слова.
Комментарии
- Украинке грозит 3 года колонии за кражу 220 "киндер-сюрпризов"
- Пьяная американка на первом свидании устроила погром на 300 тысяч долларов
- Пропавший 10 лет назад кот выжил в калифорнийских пожарах и вернулся к хозяйке
- Детский сад для взрослых открыли в Саратове
- Директор мексиканской тюрьмы умер от инфаркта при побеге заключенных
- КНДР: ученый покончил с собой из-за неудавшегося побега
- 1 января численность населения Земли достигнет 7,444 миллиарда
- В Испании умерла дочь диктатора Франко
- Топ новогодних блюд в поиске Яндекса
- В Киеве авиарейс задержали на два часа из-за лишнего кота
- В Мюнхене задержан подозреваемый в совершении военных преступлений
- Опечатку Трампа признали словом года
- В Колумбии в ночной клуб бросили гранату: десятки пострадавших
- Украинке грозит 3 года колонии за кражу 220 "киндер-сюрпризов"
- Названа самая выгодная валюта 2017 года
- Названа самая выгодная валюта 2017 года
- Конфликт из-за вечеринки: 40-летний спортсмен впал в кому после выстрела в голову
- Ренато Усатый уничтожен бывшим однопартийцем: У него нет команды, царит полный хаос
- Начальник управления, ответственного за сбор отходов в Бельцах, подал в отставку и обвиняет Усатого в некомпетентности: Бельцами нельзя управлять по Skype
- Экс-министр финансов прокомментировал отчет Kroll-2
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вас будут волновать вопросы материального характера. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Вероятно получение премии.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны приятные приключения. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
Русская служба Би-би-си