Хорошие новости от правительства: Электричество дешевеет для 256 сел и городов севера страны

Жители 256 населенных пунктов, ранее обслуживающихся компанией Red Nord Vest будут платить меньше за электричество с первого января. Для этих потребителей будут применяться тарифы Red Nord как результат слияния двух предприятий. Решение об этом одобрило ранее правительство.

Таким образом с 1 января потребители, подключенные к сетям мщностью 6 и 10 кВт будут платить 1.84 лея за киловатт/час. Ранее стариф составлял 2.01 л. Для клиентов сетей 0.4 кВт стоимость составит 2.12 вместо прежних 2.25 л.

Решение о создании единого предприятия было принято летом 2017 г. Тогда власти обьявили о слиянии электрораспределительных компаний, оптимизации расходов и установлении реальных тарифов, равных для всех потребителей региона.

Премьер Павел Филип выразил надежду, что слияние приведет к дальнейшему снижению стоимости электроэнергии для жителей региона.