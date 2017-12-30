Майя Санду закрыла 128 школ, а за время ее мандата систему образования покинули 4500 учителей

В период 2013-2015 почти 130 школ были закрыты,-демонстрируют данные статистики. В период, когда министром была Санду, систему покинули 4500 преподавателей.

Среди причин- снижение количества учеников, недостаточная материальная база и дефицит учителей в селах и городах. Все же, кроме обьективных мотивов, наблюдались и поспешные решения. Следствием обращения родителей и местных властей стало решение ДПМ положить конец оптимизации школ.

В результате нарушений и ошибок, совершенных при предыдущем управлении в системе образования, мы обратились к прелставителям Демпартии в правительстве немедленно остановить закрытие школ до определения альтернативного решения, - заявил лидер ДПМ 17 октября 2017 г.

Вчера министр просвещения Моника Бабук обьявила об открытии школ, закрытых Майей Санду. Две школы будут открыты в Хынчештском и Сорокском районах. “Мы также рассматриваем возмодность, начиная с сентября 2018 г., открыть начальные школы в селе Болохань Оргеевского района. И это только начало” -заявила Бабук.