Новогодние изменения в графике и маршрутах общественного транспорта столицы

В Новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать по продленному графику. Так, троллейбусы № 22 и № 24 будут ездить до 02.00, а остальные троллейбусные и автобусные маршруты до полуночи.

По данным муниципальных властей, маршрутки будут на улицах города в зависимости от потока пассажиров, и их график также продлят до 02.00.



Как сообщает IPN, поскольку 31 декабря вечером движение транспорта на бульваре Штефан чел Маре, в периметре площади Великого Национального Собрания будет остановлено, изменятся некоторые маршруты троллейбусов. Таким образом, начиная с 20.00, троллейбусы № 2 будут ездить с ул. Г. Асаки на ул. Измаил, пр. Штефан чел Маре, и далее по установленному маршруту.

Маршруты № 1, 4, 5, 8, 22 будут курсировать следующим образом: с ул. Букурешть на ул. Чуфля до ул. А. Щусева в обоих направлениях.

Маршрут № 30: пр. Штефан чел Маре, ул. Василе Александри, ул. Букурешть, ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, ул. А. Матеевич, ул. А. Пушкин, ул. Букурешть и далее по установленному маршруту, а троллейбусы № 7, 10, 24, 25 будут курсировать только до ул. Албишоара.