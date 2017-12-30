На 30 дней арестован мужчина, стрелявший в спортсмена Владислава Грибинчу

Стрелявший в кикбоксера Владислава Грибинчу арестован на 30 суток. Решение принял столичный суд сектора Чеканы.

"Его задержали на основании статьи 166. Суд Чекан вынес решение о применении меры пресечения в виде ареста на 30 суток. За попытку убийства ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение", заявил прокурор Руслан Попов.



40-летнего Владислава Грибинчу доставили накануне в больницу в критическом состоянии. Огнестрельное ранение он получил в голову. Кикбоксер находится в коме и остается в реанимации.



Нападение на Грибинчу произошло в четверг вечером рядом с клубом, где чествовали лауреатов Национальной федерации ориентал-кикбоксинга. В заведение пытались войти трое мужчин. Когда их не впустили, они затеяли словесную перепалку, а затем один из них выстрелил в спортсмена.



Преступник пытался скрыться, его задержали по пути в Одессу на таможенном пункте Тудора. По информации полиции, 42-летний подозреваемый - житель Кишинева, оружием он владел законно.