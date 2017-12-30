Бельцы очистили от скопившегося мусора

Из Бельц вывезли весь мусор. Помогли местным властям 50 карабинеров и 25 работников кишиневского предприятия Regia Autosalubritate.

Чтобы полностью эвакуировать накопившиеся отходы, понадобилось три дня.



"Мы вывезли более двух тысяч кубометров мусора. Задача была крайне сложной, но общими усилиями мы смогли добиться желаемого результата. Сегодня утром мы еще раз проверили город, чтобы убедиться - вывезли все", - рассказал глава Бельцкой СЧС Лилиан Бутнарюк.



Проблемы с вывозом мусора из Бельц начались две недели назад, когда городская администрация расторгла контракт со спецаилизированным предприятием. Город стал утопать в отходах и бельчане обратились за помощью к премьеру Филипу. Его вмешательство и помогло решить вопрос, который обещал отравить жителям Бельц все новогодние праздники.



