Экипаж австралийского корабля изъял партию наркотиков на 324 млн долларов

Экипаж австралийского военного корабля конфисковал на Ближнем Востоке в конце декабря восемь тонн гашиша и 69 килограммов героина.

Как сообщила в субботу австралийская телекомпания ABC, стоимость груза оценивается в $324 млн.



По ее данным, за три дня австралийский корабль Warramunga перехватил в Аравийском море три судна, перевозившие наркотические вещества.

Конфискованная партия гашиша стала самой крупным изъятием австралийской стороны в ходе операции на море в ближневосточном регионе, передает ТАСС.