Непальские власти, стремясь сократить число несчастных случаев, с нового сезона не будут давать разрешение на одиночные подъемы на Эверест и другие вершины Гималаев. К такой мере пришел накануне Нового года кабинет министров страны, для которой альпинизм является одним из самых ценных источников пополнения бюджета.
Местные власти ожидают зарубежных гостей, взносы которых приносят не менее 70% поступлений от непальской туристической индустрии. Суммарно затраты на получение виз, страховок, разрешений на подъем, прокладку маршрутов, доставку грузов для каждого участника команды из шести человек в 2017 году обходились в $13 тыс. Снаряжение, продовольствие, палатки, кислородные баллоны и прочая экипировка экспедиции, а также услуги шерп для каждого из участников - это еще примерно по $25 тыс. В целом, в командном восхождении общая стоимость расходов для каждого из членов группы составляет около $40 тыс., а одиночный штурм - как минимум $60 тыс, передает ТАСС.
"Однако любители одиночных восхождений, стремящиеся к личным и мировым рекордам, будут очень недовольны запретом на соло-подъем, - считает секретарь Ассоциации операторов экспедиций Непала Ишвари Паудел. - Они понимают, что это очень опасно, но все равно безрассудно рвутся вверх. Последней каплей, переполнившей чашу терпения непальских властей, стала гибель в апреле этого года опытного швейцарца Уэли Стека, который разбился при подъеме на гору Нупцзе, упав с высоты около тысячи метров".
41-летний Стек был одним из самых известных альпинистов своего поколения, лауреатом премии "Золотой ледоруб" (Piolet d'Or), который получил этот своеобразный Оскар покорителей вершин за первое одиночное восхождение по Южной стене Аннапурны (Annapurna South Face, 8091 м) в Гималаях по новому маршруту 8-9 октября 2013 года.
Ежегодно в Непал, где находятся 8 из 14 пиков мира высотой свыше 8 тысяч метров, стекаются тысячи скалолазов. В минувшем сезоне только вершины Эвереста с южной стороны достигли 190 иностранцев и 259 непальцев. С 1953 года, когда британец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгэй стали первыми, кто покорил вершину мира, ее достигли уже свыше 3 тысяч человек, еще 280 погибли, так и не придя к заветной цели.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Вас будут волновать вопросы материального характера. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. В голову придут плодотворные идеи.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Сегодня можно смело брать ссуды и делать денежные вклады под проценты. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Вероятно получение премии.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Возможны приятные приключения. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Будьте осторожны с автомобилем.
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Русская служба Би-би-си