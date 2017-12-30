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Власти Непала запретили альпинистам одиночные подъемы на Эверест
// фото: AP Photo/Kevin Frayer
15:15, 30 Dec 2017
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Непальские власти, стремясь сократить число несчастных случаев, с нового сезона не будут давать разрешение на одиночные подъемы на Эверест и другие вершины Гималаев. К такой мере пришел накануне Нового года кабинет министров страны, для которой альпинизм является одним из самых ценных источников пополнения бюджета.

Местные власти ожидают зарубежных гостей, взносы которых приносят не менее 70% поступлений от непальской туристической индустрии. Суммарно затраты на получение виз, страховок, разрешений на подъем, прокладку маршрутов, доставку грузов для каждого участника команды из шести человек в 2017 году обходились в $13 тыс. Снаряжение, продовольствие, палатки, кислородные баллоны и прочая экипировка экспедиции, а также услуги шерп для каждого из участников - это еще примерно по $25 тыс. В целом, в командном восхождении общая стоимость расходов для каждого из членов группы составляет около $40 тыс., а одиночный штурм - как минимум $60 тыс, передает ТАСС.

"Однако любители одиночных восхождений, стремящиеся к личным и мировым рекордам, будут очень недовольны запретом на соло-подъем, - считает секретарь Ассоциации операторов экспедиций Непала Ишвари Паудел. - Они понимают, что это очень опасно, но все равно безрассудно рвутся вверх. Последней каплей, переполнившей чашу терпения непальских властей, стала гибель в апреле этого года опытного швейцарца Уэли Стека, который разбился при подъеме на гору Нупцзе, упав с высоты около тысячи метров".

41-летний Стек был одним из самых известных альпинистов своего поколения, лауреатом премии "Золотой ледоруб" (Piolet d'Or), который получил этот своеобразный Оскар покорителей вершин за первое одиночное восхождение по Южной стене Аннапурны (Annapurna South Face, 8091 м) в Гималаях по новому маршруту 8-9 октября 2013 года.

Помимо запрета на одиночные штурмы, непальские власти приняли решение с весны 2018 года не допускать на высочайшие вершины слепых альпинистов и инвалидов с двумя ампутациями. Как ни парадоксально это звучит, такие прецеденты были. Новозеландец Марк Инглис, который потерял обе ноги после обморожения, стал первым, кто смог с такой инвалидностью достичь вершины пика Эвереста (8 848 м) в 2006 году. Слепой американец Эрик Вайенмайер в мае 2001 года также покорил Эверест, а позже он стал единственным незрячим человеком, который достиг высших пиков на всех семи континентах.

Ежегодно в Непал, где находятся 8 из 14 пиков мира высотой свыше 8 тысяч метров, стекаются тысячи скалолазов. В минувшем сезоне только вершины Эвереста с южной стороны достигли 190 иностранцев и 259 непальцев. С 1953 года, когда британец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгэй стали первыми, кто покорил вершину мира, ее достигли уже свыше 3 тысяч человек, еще 280 погибли, так и не придя к заветной цели.




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