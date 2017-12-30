Самолет экстренно сел в аэропорту Софии из-за удара молнии

Самолет, выполнявший в субботу рейс по маршруту Кутаиси (Грузия) - Салоники (Греция), вынужден был приземлиться в аэропорту болгарской столицы из-за удара молнии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на тбилисские СМИ, на борту лайнера находились около 170 пассажиров и членов экипажа, никто не пострадал.

Телекомпания отмечает, что в результате инцидента лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Софии, в данный момент проводится инспекция воздушного судна.