Влад Плахотнюк: В 2018 году давайте проявим больше мужества в наших мечтах, устремлениях и работе

Лидер Демократической партии Молдовы призывает молдаван быть более смелыми в своих устремлениях в 2018 году, а также проявлять большую социальную солидарность ради будущего страны.

«До 2018 года остались считанные часы. Желаю всем вступить в новый год с уверенностью в завтрашнем дне и надеждой на благополучное развитие нашей страны. Я убежден, что все, что мы построили или спроектировали, каждый гражданин или правительство, принесет нам хорошие результаты в будущем году. Давайте продемонстрируем в 2018 году еще большую социальную солидарность ради будущего Республики Молдова. Давайте также проявим немного больше мужества в наших мечтах, устремлениях и работе. Я желаю, чтобы ваши близкие были рядом с вами не только в праздники, а как можно дольше. Будьте здоровы и радуйтесь каждому успеху в своей работе. С Новым годом!», - написал Влад Плахотнюк в Фейсбуке.

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