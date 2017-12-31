Новогодний «подарок» для Усатого: Два начальника муниципальных предприятий отказываются исполнять решения, переданные по Skype

Два начальника бельцких муниципальных предприятий заявили, что больше не будут участвовать в политической борьбе, которую продвигает примар Ренато Усатый и отказались участвовать на встречах, организованных по Skype из Москвы.

Это Лариса Брагарь, директор муниципального предприятия «Управление капитального строительства единого заказчика» и Степан Мунтяну, директор «Termogaz» из Бельц. Они объявили о своем решении посредством публичного заявления, отправленного СМИ, после скандала с городскими отходами. В документе, опубликованном telegraph.md, Брагарь и Мунтяну обвиняют Ренато Усатого в том, что проблема возникла из-за политической борьбы примара с политиками из Кишинева. «Усатый видит ситуацию только через политическую призму, но мы в городе видим реальность, с которой сталкиваются местные жители», - говорится в письме. Они считают, что решение обратиться за помощью к правительству было правильным, но также отмечают, что исполнительная власть не сможет постоянно вмешиваться, когда кто-то не справляется с ситуацией. Кроме того, они утверждают, что город Бельцы находится в гораздо худшем кризисе, чем мусорный, который может повлиять на другие жизненно важные области в муниципии. По их мнению, катастрофическая ситуация является результатом захвата Бельц несколькими советниками Усатого. Напомним, что другой сторонник Ренато Усатого недавно подал в отставку. «Городом нельзя управлять по Skype», - сказал Сергей Пчела, начальник Дорожного ремонтно-строительного управления города Бельцы.

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