Шесть человек погибли в результате крушения гидросамолета над рекой Хоксбери в Австралии в 50 км от Сиднея.
По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, дайверы подняли на поверхность тела трех погибших, находившихся на глубине 13 метров.
Имена погибших пока не называются. По данным австралийских СМИ, гидросамолет принадлежал авиакомпании Sydney Seaplanes.
О причинах крушения самолета пока ничего не сообщается. На месте происшествия продолжается поисковая операция. По неподтвержденным сообщениям, среди погибших - 11-летний мальчик, пилот и четверо британцев.
Очевидец происшествия Майлз Батист рассказал телеканалу 9News, что гидросамолет находился приблизительно в 500 метрах от него перед тем, как рухнуть в воду.
"Он сделал крутой поворот направо, перевернулся, крылья самолета опустились в воду, а затем и весь гидросамолет ушел под воду", - рассказал Батист.
Пока не ясно, будет ли гидросамолет поднят из воды в воскресенье, либо обломки будут подняты только в понедельник, передает ВВС.
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Русская служба Би-би-си